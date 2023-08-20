ضبط 790 كيلو لحوم وفراخ وجبن ومربى غير صالحة للاستخدام بكفر الشيخ

شنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، حملة تموينية، اليوم الأحد، على أسواق مدينة مصيف بلطيم، بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 280 كيلو جرام لحمة فاسدة بـ6 محلات بيع لحوم، و210 كيلو جرامات فراخ فاسدة بـ5 محلات بيع فراخ، و190 كيلو جرام مربى فاسدة بـ3 محلات سوبر ماركت، و110 كيلو جرامات حلاوة وجبنة مجهولة المصدر بـ4 محلات سوبر ماركت، وجميعها بمدينة مصيف بلطيم.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بها، وجارِ العرض على النيابة للتحقيقات.