هل جسدت ملامح الفقر في منطقة بالبرازيل وجه الرئيس لولا دا سيلفا؟

انتشرت في الأيام القليلة الماضية صورة لمصور تقول إنه كان يلتقط بعض اللقطات في منطقة فقيرة بالبرازيل، وجسدت عناصر الصورة من البيوت الفقيرة والشوارع والقمامة المتناثرة بها والغيوم في السماء وجه الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفيا، وحازت تعليقات وتفاعل متضارب في أنحاء العالم.

وأظهرت الصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وجه بشري طبيعي يشبه الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفيا رسمته المناظر الطبيعية والعناصر الموجودة في صورة المنطقة الفقيرة، حيث ظهرت العينين والأنف والفم بوضوح للغاية.

الصور انتشرت على مستوى موسع فنشرت "غرفة الصحافة في ميتشواكان"، وهي منصة إعلامية في ولاية ميتشواكان الميكسيكية، منشور عبر صفحتها على "فيسبوك" عن الصورة التي تظهر ملامح الرئيس البرازيلي مرسومة بمشهد المنطقة الفقيرة، وقد حاز المنشور على أكثر من 60 ألف مشاركة وتفاعل معها، وفي منشور آخر على موقع "X" "تويتر" سابقا حازت الصورة على 2 مليون مشاهدة.

وتحررت منصة "تايت" التركية المتخصصة في التحقق والتدقيق، عن القصة وقالت في تقرير لها إن الوضع في هذه الصورة ما هو إلا لعبة صغيرة للدماغ، وفسرته المنصة بأنه ظاهرة تسمى الباريدوليا، وهي ظاهرة نفسية يستجيب فيها العقل لمحفز عشوائي، عادة ما يكون صورة أو صوتا، بإدراك نمط مألوف بالرغم من أنه لا يوجد أي شيء، مثل تخيل صور للحيوانات في السحاب، رؤية وجه رجل في سطح القمر، أو سماع أصوات خفية في التسجيلات عند تشغيلها عكسياً، ووفقًا لهذه الظاهرة عادة ما نقارن شيئًا بآخر ليس كذلك.

ومع ذلك، وبالبحث العكسي عن الصورة المنتشرة للمنطقة الفقيرة بالبرازيل على مواقع البحث بالإنترنت تأخذنا النتائج إلى صور حقيقية للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا فعلا، فبالنظر إلى صور الرئيس البرازيلي من الممكن رؤية نفس الوجه في الصورة المنتشرة.

بالبحث على موقع "X"، وباستخدام كلمات رئيسية، يُلاحظ أن الصورة المنتشرة تمت مشاركتها لأول مرة في 13 أغسطس الماضي، حيث شاركها حساب لمنتج محتوى رقمي يُدعى بافاو مينتريوس مع حساب أخرى يُسمى "جه البرازيل اليوم !".

هذه ليست الصورة الوحيدة التي أنشأها بافاو مينتريوس فقد قام بإعداد العديد من الصور والمواد المرئية التي تدمج وجه الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والمشاكل الاجتماعية في البرازيل معًا، وفي وصف الصور مذكور أنها تم إنتاجها بواسطة "ميدجورني" وهو معمل أبحاث مستقل ينتج برنامج ذكاء اصطناعي خاص مفتوح المصدر ينشئ صورًا من الأوصاف النصية، على غرار أوبن أيه آي.

وباستخدام منصة "هايف موديرشن"، التي يمكنها التقاط التلاعب في الصور ومعرفة ما إذا كانت الصور قد تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، تبين أن معدل إنشاء الصورة المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي بواسطة الذكاء الاصطناعي هو 58.1%.

لذلك فالحقيقة أن الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لوجه الرئيس البرازيلي لولا دا سليفيا ليست حقيقة، فقد أعدها منتج المحتوى الرقمي بافاو مينتريوس من خلال دمج وجه الرئيس البرازيلي والمشاكل الاجتماعية في الحي البرازيلي معًا من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي ميدجورني.