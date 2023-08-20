تركيا تفرج عن مهرب قات إسرائيلي قبل انتهاء مدة عقوبته

أفرِجت السلطات التركية يوم السبت عن المواطن الإسرائيلي، داني إفكا (35 عامًا)، الذي كان يقضي عقوبة مدتها 10 سنوات في تركيا بتهمة تهريب مادة"القات".

وذكر موقع"تركيا الآن" أن إفكا أمضى أربع سنوات ونصف خلف القضبان قبل الإفراج عنه بفضل تدخل من قبل مسؤولين إسرائيليين.

وأشار الموقع إلى أن كلا من رئيس الدولة الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، تدخلا لدى نظيريهما التركيين للإفراج عن افكا كبادرة إنسانية، وتم نقل إفكا إلى مطار اسطنبول، حيث كان في استقباله قنصل إسرائيل.

وقال الموقع إن حالات استغلال الشبكات لأشخاص في تهريب مادة"القات" من إسرائيل إلى أوروبا تزايدت في السنوات الأخيرة.