رئيس وزراء باكستان المؤقت: الحكومة ملتزمة بالحرص المالي وسط التحديات الاقتصادية

ذكر رئيس وزراء باكستان المؤقت، أنور الحق كاكار، أمس السبت أنه في ضوء التحديات الاقتصادية، فإن التزامهم الثابت بالحرص المالي، مازال قويا.



وفي منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس'، ذكر رئيس الوزراء "من البائعين إلى المحامين، والمزارعين إلى المهندسين، والفنانين إلى الأطباء، وجميع قطاعات المجتمع الأخرى، تؤدي إسهاماتهم إلى دفع الحلم الباكستاني"، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.



وأضاف "معا، مع هذا الدعم المتنوع، نسير نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا لأمتنا".



وحمل المنشور أيضا مقطع فيديو قصيرا لخطاب ألقاه رئيس الوزراء المؤقت أمام أعضاء الحكومة، فيما يتعلق بالانضباط المالي، خلال أول اجتماع للحكومة، عقد أمس الأول الجمعة.



وأضاف رئيس الوزراء المؤقت أمس السبت أن الحكومة ستضمن تنفيذ الإصلاحات في السلطة وقطاعات الطاقة في البلاد.



وتابع رئيس الوزراء أن الإصلاحات في قطاعي الطاقة والكهرباء في البلاد، مهمة لاستقرار الاقتصاد الوطني والتنمية.