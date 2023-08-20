كوريا الجنوبية تعتزم خفض تصنيف عدوى كورونا إلى أدنى مستوى له

من المتوقع أن تخفض كوريا الجنوبية هذا الشهر مستوى عدوى كورونا «كوفيد-19» إلى أدنى مستوى، ليصبح فيروس كورونا على قدم المساواة مع الأنفلونزا الموسمية، حسبما قال مسئولون صحيون اليوم الأحد، في خطوة لرفع جميع القيود المفروضة لمكافحة تفشي عدوى الفيروس، والعودة إلى الوضع الطبيعي لما قبل الجائحة.

وفي الوقت الحالي، يتم تصنيف مستوى العدوى لـ«كوفيد-19» في كوريا الجنوبية عند المستوى 2، على قدم المساواة مع جدري الماء أو الحصبة.

وإذا تم تخفيض المستوى إلى الفئة 4، أو أدنى مستوى، فسيكون فيروس كورونا المستجد على قدم المساواة مع الأنفلونزا الموسمية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، صباح الأحد.

وقال مسئولون إن السلطات الصحية تخطط لعقد اجتماع غدا الاثنين، ومن المتوقع أن تعلن عن التخفيض المخطط له يوم الأربعاء.

لكن المسئولين قالوا إن التوقيت الدقيق لسريان التعديلات قد يتغير، اعتمادا على ما ستقرره الحكومة والخبراء فيما يتعلق بحماية المرضى المعرضين لخطر العدوى، والدعم الطبي للمرضى المصابين.

وفي الفترة من 6 إلى 12 أغسطس، أبلغت كوريا الجنوبية عن 349 ألفًا و279 إصابة جديدة، بزيادة 0.8% عن الأسبوع السابق.

وقد تباطأ معدل الزيادة منذ الأسبوع الثالث من يوليو. وأظهرت بيانات الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن معدل الوفيات ظل منخفضا أيضا عند 0.03%.