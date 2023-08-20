وزير التعليم يكلف بالعمل على نتائج برنامج الوقاية من المخدرات على طلاب المدارس

كلف رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مسئولي وزارة التربية والتعليم والقائمين على الأنشطة بالوزارة، بالعمل على نتائج الدراسة التقيمية لبرنامج الوقاية من المخدرات بين طلاب المدارس، التي أعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للاستفادة منها والعمل بها في المناهج.

وقال، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان نتائج البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك ما يقرب من ٦٠ ألف مدرسة بحوالي ٢٥ مليون طالب يجب العمل عليهم وتوعيتهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها.

وأضاف أنه لابد من التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات لمكافحة التعاطي والمخدرات، موضحا أنه لا يوجد وزارة تستطيع المواجهة بمفردها، ويجب التعاون مع المجتمع المدني للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات.