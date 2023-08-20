سنغافورة: من السابق لأوانه التأكد من امتثال البنوك المتضررة من قضية غسل أموال كبرى للضوابط

قالت هيئة النقد في سنغافورة، إنه من السابق لأوانه التأكد مما إذا كانت البنوك المتضررة من قضية كبرى لغسل الأموال في الدولة المدينة، قد امتثلت للضوابط الصارمة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز"، عن متحدث باسم هيئة النقد في سنغافورة، إن عمليات الإشراف على المؤسسات المالية قائمة لتقييم ما إذا كانت تلك الجهات قد اتخذت جميع الخطوات المعقولة؛ لتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشار إلى أن فرع "سيتي جروب" في سنغافورة ومجموعة "سي آي إم بي" القابضة من بين البنوك المتضررة في واحدة من أكبر التحقيقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في البلاد، والتي تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار سنغافوري "736 مليون دولار" من الأصول، بحسب ما ذكرته "بلومبرج".