أعلن الأمن اللبناني، اليوم الأحد، القبض على مواطن ضرب ابنته القاصر من ذوي الاحتياجات الخاصّة ضربًا مبرحًا ما أدّى إلى وفاتها.

وقالت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ،إنه يوم 12 من الشهر الجاري وصلت إلى أحد المستشفيات في محلة مرجعيون قاصر لبنانية (9 سنوات)، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة جثة هامدة".

وأضافت أنه بنتيجة الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي، صرّح بأن الوفاة ناتجة عن وجود هواء في غشاء الرئة بالإضافة إلى كدمات في مختلف أنحاء جسدها.

ووفق البيان، "باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد ملابسات الوفاة، وبنتيجة المتابعة تبيّن أن الفتاة أُدخِلَت إلى المستشفى نتيجة ارتفاع حاد في الحرارة، وأُخرِجَت بعد توقيع والدها على تعهّد بإخراجها على مسؤوليته، وقد تم الاشتباه بإقدامه على ضرب ابنته ما أدى إلى وفاتها" .

وطبقا للبيان، "تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه، واعترف، بالتحقيق معه، أن ابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاني من شلل وسوء تغذية حاد، وأنّه أقدم عدة مرات على ضربها بهدف إسكاتها عن البكاء، وأنكر قيامه بالاعتداء عليها".

وأشار البيان إلى أن الزوجة، في إفادتها، أكدت ما ورد في إفادة زوجها، وتعهّدت بالاهتمام بباقي أولادها وعنايتهم، لافتا إلى أنه أجري المقتضى القانوني بحق الوالد وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.