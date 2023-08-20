وزير الاقتصاد الإيراني: تأسيس أول مصرف خارج البلاد قريبا لجذب الاستثمارات

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني سيد إحسان خاندوزي عن تأسيس أول مصرف خارج البلاد قريبا.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن خاندوزي، قوله في تصريح متلفز يوم السبت، إنه سيتم قريبا ولأول مرة، تأسيس "مصرف أوفشور" في خارج البلاد.

و لفت خاندوزي إلى صدور الموافقة بشأن تأسيس "مصرف أوفشور"، وقال إن "هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الحكومة الايرانية بهدف زيادة حجم الاستثمارات الخارجية داخل البلاد".

وأضاف، أن "استقطاب رؤوس الأموال الخارجية يشكل أحد الأولويات في مجال تطوير الاقتصاد الإيراني".

واعتبر وزير الاقتصاد، أنه بفضل أداء الحكومة الإيرانية اليوم تحققت زيادة بواقع 6.7 في المئة لدى قطاع الاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد الإيراني.

ونوه بالخطط التحفيزية التي وضعتها الحكومة لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الاجنبية، مصرحا أن "كل رجل أعمال أجنبي يستثمر بقيمة تزيد على 100 ألف دولار نقدا أو غير ذلك، سيمنح تاشيرة إقامة على مدى 5 أعوام، أو أكثر لاصحاب رؤوس الاموال التي تزيد استثماراتهم على هذا المبلغ".