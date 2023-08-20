تقلبات جوية بمعظم مناطق السعودية اعتبار من اليوم وحتى الخميس

توقّع المركز الوطني السعودي في تقرير له، اليوم الأحد، استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها معظم مناطق المملكة، بدءاً من اليوم حتى يوم الخميس المقبل.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، حذر المركز من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، اعتباراً من اليوم حتى يوم الخميس، وذلك على منطقة عسير وتشمل: «أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، الحرجة، ثليث، ظهران الجنوب، الربوعة، النماص، تنومة، بلقرن، المجاردة، بارق، محايل، رجال ألمع»، وعلى منطقة الباحة وتشمل: «بلجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد»، ومنطقة جازان، وتشمل: «جيزان، فيفاء الخوبة، العارضة، الريث، الدائر، العيدابي، هروب، بيش، الدرب صبيا، أبو عريش، صامطة»، ومنطقة مكة المكرّمة: «الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، الكامل»، وكذلك منطقة نجران وتشمل: «نجران، بدر الجنوب، حبونا»، ومنطقة المدينة المنوّرة وتشمل: «المدينة المنوّرة، المهد، العيص، العلا، وادي الفرع».

كما أشار المركز إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة، التي تصل إلى أكثر من 50 كم/س مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على منطقة مكة المكرّمة: «مكة المكرّمة، الجموم، بحرة، القنفذة، الليث، المويه، الخرمة، رنية، تربة»، وذلك من اليوم حتى يوم الأربعاء.

فيما لفت إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، اليوم، على العاصمة الرياض وتشمل: «عفيف، الدوادمي، القويعية، الرين، الزلفي، الغاط، شقراء، المجمعة، رماح وحريملاء»، ومنطقة القصيم وتشمل: «بريدة، عنيزة، الرس، المذنب، البدائع ومعظم محافظات المنطقة».

كما تشير التوقعات بهطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرّمة وتشمل: «جدة، رابغ، خليص»، ومنطقة المدينة المنوّرة «ينبع»، وكذلك منطقة تبوك وتشمل تبوك، حقل، والأجزاء الشرقية من محافظتَي ضباء وأملج.