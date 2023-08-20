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عضو من مليشيا الشباب يسلم نفسه للقوات المسلحة الصومالية

د ب أ
نشر في: الأحد 20 أغسطس 2023 - 2:37 م | آخر تحديث: الأحد 20 أغسطس 2023 - 2:37 م

أفاد تقرير صومالي، اليوم الأحد، بتسليم إرهابي كان عضوا في "مليشيا الشباب"، نفسه إلى القوات المسلحة الصومالية وخاصة الفرقة 60.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم: "كان المدعو إسحاق ميو محمود مسئولا عن الجبهة لمدة 4 سنوات، وشارك في عدة معارك دارت في أجزاء من محافظات شبيلي السفلى وهيران وغدو وجوبا ومناطق أخرى".

ونقلت الوكالة عن إسحاق قوله إن سبب انشقاقه من صفوف الإرهابيين يرجع إلى عدم تحمله للجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الصومالي، مشيرا إلى أن قوة الإرهابيين ضعفت بعد أن كثفت الحكومة الفيدرالية قتالها ضدهم.

ودعا العضو المنشق أصدقاءه الآخرين المنخرطين في صفوف الإرهابيين إلى الاستسلام للقوات الحكومية.

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