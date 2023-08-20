أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأحد، عن اجتماع مع وزارة الزراعة ومنظمة جايكا اليابانية لبحث تشكيل جمعيات مستخدمي المياه، موضحة أن هذه الجمعيات ستوفر المياه، وتزيد من الغلة الزراعية.

وقال وزير الموارد المائية عون ذياب، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة بمشاركة وكيل وزارة الزراعة والسفير الياباني في العراق، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية «واع»: إن «اجتماعاً عقد اليوم، مع وزارة الزراعة والسفارة اليابانية؛ لمناقشة تشكيل جمعيات مستخدمي المياه، وهو أسلوب جديد لتوفير المياه وزيادة الغلة الزراعية».

وأضاف: «هذا نتيجة عمل طويل منذ عام 2014 لنشر جمعيات مستخدمي المياه واتباع أحدث التقنيات البسيطة وغير المكلفة، والتي كان لها أثر كبير في العملية الزراعية، مثل استخدام التقنية الليزرية في الأراضي الزراعية لتسوية الأرض؛ بما يسهل إروائها بشكل سريع واستخدام المروز في زراعة المحاصيل والطريقة الميكانيكية بأجهزة غير مكلفة، ما أعطت نتائج إيجابية».

وذكر ذياب، أن «هذه التجربة كان لها تأثير كبير في تقليص كميات المياه المستخدمة، وزيادة الإنتاج الزراعي في آن واحد»، مضيفًا: «هذه المرحلة الأولى لنشر جمعيات مستخدمي المياه، والآن نحن بصدد الاستمرار في المرحلة الثانية لاحقا، للتوسع بنشر هذه الجمعيات التي لها تأثير كبير على توفير الموارد المائية، للتناسب مع حاجة العراق للمياه».

بدوره، أكد وكيل وزارة الزراعة ميثاق عبد الحسن في المؤتمر الصحفي، أن التعاون مع اليابان، يؤدي إلى استخدم أقل للموارد المائية، والحصول على أعلى إنتاج زراعي.

ولفت السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو، إلى أن «النظام الزراعي في العراق حاليا يستخدم مياه كثيرة، ويؤدي إلى عدم الكفاءة في الإنتاج الزراعي»، معقبًا: «العراق يواجه جفافا وشحة في المياه، وبالتالي هذا المشروع هو أسلوب جديد يحقق حلا مثاليا وسريعا وأقل كلفة».

واستطرد: «تشكيل جمعيات مستخدمي المياه هو أمر مهم، ونحن في اليابان نستخدم هذه التجربة منذ 130 سنة في المزارع اليابانية، وهناك ثلاث طرق يجب إدخالها في العراق لتسوية الأراضي والتقليل من المياه وإنتاج زراعي أكثر».