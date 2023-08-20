سنغافورة تطبق تدابير لإبقاء الإسكان العام رخيصا

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تعتزم سنغافورة تقديم المزيد من المنح فيما يتعلق بالإسكان، وإدخال تصنيفات جديدة للشقق، حيث تعهد رئيس الوزراء لي هسين لونج بإبقاء أسعار الإسكان العام رخيصة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال لي في كلمة بمناسبة مسيرة اليوم الوطني، اليوم الأحد، إنه "ستكون هناك دائما شقة من مجلس الإسكان والتطوير تناسب كل ميزانية".

ويعيش حوالي 80% من السنغافوريين في شقق عامة، ويمتلك 90% منازلهم، ما يجعل المدينة/ الدولة، واحدة من أعلى دول العالم ملكية للمنازل. وتتجه المخاوف بشأن أسعار العقارات الآخذة في الارتفاع وارتفاع تكلفة المعيشة لأن تكون مصدر قلق بين الكثيرين.

وارتفع مؤشر أسعار إعادة بيع شقق مجلس الإسكان والتطوير للربع السنوي الثالث عشر على التوالي

وأعلن لي عن تقديم المزيد من المنح لمساعدة الأسر من أصحاب الدخل المتوسط والمتدني.

وقدم نماذج للشق الجديدة "بلس" و"برايم" بالنسبة لما يطلق عليها شقق يتم بناؤها حسب الطلب، اعتبارا من النصف الثاني من العام المقبل.

كما كشف عن تقديم المزيد من المساعدات وتشديد القيود مثل وجوب فترة إشغال للشقق بحد أدنى 10 سنوات وحد أقصى لدخل المشتري لشقق إعادة البيع "بلس" في مواقع مختارة.

وبموجب إطار العمل الجديد، سيتمكن العزاب من شراء شقق تتكون من غرفتين في تصنيفات الشقق "ستاندرد" و"بلس" و"برايم" التي يتم بناؤها حسب الطلب.