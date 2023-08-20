رئيس إندونيسيا يصل إلى كينيا في أول جولة إفريقية له منذ توليه منصبه

وصل الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، والوفد المرافق له مساء اليوم الأحد إلى مطار جومو كينياتا الدولى بالعاصمة الكينية نيروبى فى مستهل جولة أفريقية يزور خلالها أربع دول.

وذكر موقع "ديتيك دوت كوم" الإخباري الإندونيسي، أنه كان في استقبال الرئيس الإندونيسى بالمطار وزير الشؤون الخارجية الكيني ألفريد موتوا ووزير التعدين والاقتصاد الأزرق والشؤون البحرية الكينى سالم مفوريا، بالإضافة إلى السفير الإندونيسي لدى كينيا وملحق الدفاع بالسفارة الإندونيسية بنيروبي.

وتشمل الجولة الأفريقية للرئيس الإندونيسي 4 دول هي كينيا وتنزانيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" عن الرئيس جوكو ويدودو قوله في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم قبيل مغادرته بمطار كوالانامو الدولي بإقليم سوماطره الشمالية متوجها إلى نيروبي وهي المحطة الأولى في جولته الأفريقية: "اليوم، وبرفقة وفد محدود، أتوجه إلى إفريقيا لزيارة كينيا وتنزانيا وموزمبيق وجنوب إفريقيا، وستكون هذه أول زيارة رئاسية لي إلى المنطقة الأفريقية".

ويعود الرئيس جوكو ويدودو والوفد المرافق له إلى إندونيسيا فى الخامس والعشرين من أغسطس الجارى عقب انتهاء الجولة الأفريقية.