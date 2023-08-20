ممثلو الادعاء الروس يرفعون دعوى قضائية ضد الملياردير ميلنشينكو

رفع ممثلو الادعاء الروس دعوى قضائية ضد الملياردير الذي يخضع للعقوبات أندري ميلنشينكو، فيما زاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضغط على الأثرياء الروس؛ لإعادة أصولهم من الخارج.

وتم رفع الدعوى ضد ميلنشينكو، مؤسس شركة "سويك جيه.إس.كيه" الروسية، أكبر شركة للفحم البخاري ومجموعة "يوروكيم" للأسمدة، في 17 أغسطس في مدينة "كراسنويارسك" السيبيرية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتستهدف الدعوى ميلنشينكو وشركة "سويك" وشركتين أخريين، طبقا لملف، على الموقع الإلكتروني للمحكمة، الذي لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

يشار إلى أنه بعد حرب بوتين لأوكرانيا والعقوبات، التي أضرت بالاقتصاد، انتقد الرئيس الروسي الصناعيين وغيرهم من الأثرياء الروس، الذين يحتفظون بالثروة في الخارج ودعاهم إلى إعادة الأصول إلى الوطن.