أعلن رئيس المجلس العسكري بالنيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني؛ عن رفض السلطة الانتقالية والتشريعية بالبلاد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها مجموعة دول غرب إفريقيا «إيكواس» في أعقاب الانقلاب العسكري الأسبوع الماضي، واصفا إياها: «بغير القانونية والشرعية».

وأضاف خلال كلمة متلفزة صباح الأحد، أن عقوبات «إيكواس» تحرم مواطني النيجر من الأموال التي تمثل ضرورة قصوى لاستدامة عمل المؤسسات ودفع حركة التجارة والاقتصاد، مشيرا إلى فساد شحنات المواد الطبية على المواقع الحدودية جراء العقوبات الموقعة بشأن حظر دخولها، متابعا: «العقوبات تستهدف حرمان شعبنا من الغذاء والدواء من أجل إخضاعنا؛ وهذا لن يحدث».

وحذر مما أسماه «مخطط» مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس) بالتعاون مع الغرب؛ من أجل التدخل العسكري وتجزئة وتقسيم البلاد، مؤكدا أن التدخل العسكري ومحاولة استعادة السلطة؛ يمثل اعتداء واحتلالا على بلاده.

وأضاف أن شعب النيجر يعكف خلال الفترة الراهنة على مواجهة ومكافحة الجماعات الإرهابية؛ في سبيل استعادة واستبداد الأمن وتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى تلقي المجلس العسكري الدعم والمساندة من دول وقادة الجوار في مالي وغنيا وبوركينا فاسو ضد التدخلات العسكرية المحتملة.

وأكد أن ردود أفعال المجتمع الدولي والغرب الصارمة تجاه الموقف العسكري؛ تمثل انتهاك لسيادة شعب النيجر وتبدد من شأن استقرار البلاد، مضيفا أن المجلس العسكري لا يطمح في الاستيلاء على السلطة، داعيا من جانبه القوى السياسية إلى الدخول في حوار شامل مع المجلس الوطني بما يلبي رغبات شعبه.

وأضاف أن المؤسسة العسكرية تستهدف من السلطة؛ إرساء مبادئ الحكم الرشيد وتطبيق الديمقراطية باعتبارها نسيجا من الشعب، متابعا: «المجلس الوطني جزء من الشعب؛ ولن يقوم بسجن أو اعتقال المعارضة نريد مجتمعا مدنيا حرا».