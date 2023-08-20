السايح: انطلاق انتخابات المجالس البلدية الليبية في الربع الأول من العام المقبل

افتتحت المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات يوم السبت المقر الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية في سرت.

ونقل موقع " بوابة أفريقيا الإخبارية" عن رئيس المفوضية عماد السايح قوله :إن مجلس المفوضية بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، مشيراً إلى جملة من الإصلاحات المتعلقة بانتخاب المجالس المحلية ستسهم في مزيد من النجاحات في هذه العملية، وسوف تنطلق هذه الانتخابات خلال الربع الأول من العام 2024.

وعرض السايح في كلمته مستجدات عمل المفوضية ومن بينها ما يتعلق بالقانون المعدل الخاص بالمفوضية، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية.

وأضاف السايح أنه منذ تأسيس المفوضية خلال العام 2012 سعى مجلسها إلى أن تكون هنالك قواعد تأسيسية متقدمة في كافة ربوع البلاد ترتقي بنجاح العملية الانتخابية، وقد نجح في بناء عدد (9) مقرات جديدة سيتم افتتاحها تباعاً خلال هذه الأيام لتكون في تواصل مستمر مع غرفة العمليات الرئيسة بالمفوضية، لتكون القنوات التي تساعدنا في متابعة الحيثيات والوقوف على أي صعوبات قد تواجه الناخبين أو المرشحين أو أي من المنخرطين في العملية الانتخابية.

وأشار السايح إلى أن المقر الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية في سرت يعد باكورة لافتتاح سلسلة من المقرات تُضاف إلى منجزات المفوضية في مجال تدعيم بنيتها التحتية والبشرية والتكنولوجية، من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية في إدارة العمليات الانتخابية.

من جانبه، أشار عميد بلدية سرت مختار المعداني إلى الظروف التي مرت بها المدينة لكن ذلك لم يمنعها من بذل كل الجهود من أجل تأسيس بيئة ناجحة لإجراء الانتخابات بإرادة محلية، داعياً إلى تكاتف كل الجهود سياسياً وإدارياً واجتماعياً وأمنياً من أجل نجاح الانتخابات وضمان حالة الأمن والسلم والاستقرار لكافة الليبيين.

ويغطي مكتب الإدارة الانتخابية في سرت النطاق الجغرافي من أبوقرين غرباً إلى راس لانوف شرقاً ومن سرت شمالاً إلى الفقها جنوباً، ويضم ثلاث دوائر انتخابية فرعية هي سرت والجفرة والسدرة.