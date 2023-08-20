كوريا الجنوبية تعزز مراقبة الأسواق والاقتصاد مع تزايد المخاطر

أعلنت كوريا الجنوبية، أنها ستعزز مراقبة عوامل المخاطر الرئيسية للاقتصاد من خلال نظام المراقبة الحكومية على مدار 24 ساعة، وستتخذ تدابير سريعة لتحقيق الاستقرار في السوق بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة عند الحاجة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وزارة المالية في كوريا الجنوبية أصدرت بيانا بشأن مراقبة المخاطر عقب اجتماع لكبار مسئوليها الاقتصاديين.

وحضر الاجتماع وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج هو، ومحافظ البنك المركزي ري تشانج يونج، ورئيس لجنة الخدمات المالية كيم جو هيون، ورئيس خدمات الرقابة المالية لي بوهيون، ومستشار الرئيس للشئون الاقتصادية تشوي سانج موك.

وأجمع المشاركون على أن حالة عدم اليقين في السوق العالمية قد ارتفعت بسبب الصعوبات التي تواجه قطاع العقارات في الصين وزيادة التقلبات في سوق السندات الأمريكية.

كما أجمع المشاركون على أنه يتم النظر إلى التأثير المباشر للقضايا الصينية والأمريكية في كوريا الجنوبية على أنه محدود في الوقت الحالي، لكن لا يمكن استبعاد تداعياته في المستقبل.