داخل إقليم شينجيانج، الذي يقطن فيه الغالبية المسلمة في الصين، وتحديدا بعاصمته أورومتشي يقع مركز التخطيط ومعرض التنمية المستدامة لمدينة أورومتشي، والذي يعرض تاريخ المنطقة الواقعة في الشمال الغربي وكيف وصلت إلى هذا التطور التكنولوجي والصناعي الكبير على مستوى العالم.

يضم معرض التنمية المستدامة في أورومتشي أربعة طوابق مجهزة بأحدث وسائل العرض والمجسمات والإضاءة، لتقديم كل المعلومات عن تخطيط المدينة العاصمة ومراحل تطورها وما تضمه من معالم للتقدم والإزدهار التي مرت به.

يعرض المعرض في البداية البنية الأساسية لطريق الحرير في الماضي والحاضر، وكيف تطور الأمر إلى إطلاق الصين لمبادرة الحزام والطريق وعقد اتفاقيات تعاون مع العديد من الدول ومنها مصر في إطار هذه المبادرة، التي تسعى الصين من خلالها إلى دعم التعاون الاقتصادي والتجاري مع قطاع واسع من الدول، منها الدول التي كان يمر بها طريق الحرير القديم قبل 1000 سنة.

ويركز المعرض أيضا كيف شينجيانج جزء مهم جدا من مبادرة الحزام والطريق، بعدما أصبحت تطل مباشرة على طريق الحرير الجديد بل وأصبحت محطة هامة من محطاته، وهو السبب الذي قاد النهضة الاقتصادية والتجارية فيها.

وقدم المعرض أيضا صورة من التخطيط الحالي للمدينة وتطورها وتقدمها، وما تقدمه من منتجات خاصة القطن وإنتاج المعدات الثقيلة خاصة المستخدمة في حفر الأنفاق وأيضا قدم مسيرة المدينة وتطورها في الزراعة وإنتاج الغذاء.

يعرف إقليم شينجيانج وعاصمته مدينة أورومُتشي بأنه موطن المسلمين في الصين، إذ تبلغ مساحته تقريبا 1/6 مساحة الصين، حوالي مليون و700 ألف كيلو متر مربع، بما يعادل مساحة مصر أكثر من مرة ونصف.

ويُعد الإقليم، الذي يقع في الشمال الغربي، من أهم المناطق الحيوية في الصين، بحدوده المشتركة مع العديد من الدول المختلفة فمن الغرب تحده دول طاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وأفغانستان وباكستان، ومن الشمال دولة روسيا، ومن الشمال الشرقي منطقة منغوليا الصينية، ومن الجنوب منطقة التبت الصينية، ومن الجنوب الغربي دولة الهند؛ ويطل على طريق الحرير القديم والجديد أيضا.