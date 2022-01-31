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مصدران: قتلى وجرحى في هجوم مسلح على قرية بوسط مالي


نشر في: الأحد 20 أغسطس 2023 - 8:33 ص | آخر تحديث: الأحد 20 أغسطس 2023 - 8:33 ص

ذكر مصدران محليان، يوم السبت، أن ما لا يقل عن 21 مدنيًا قتلوا في هجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في منطقة موبتي وسط مالي، في سياق الأحداث الجارية للتمرد في تلك المنطقة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المصدرين،اللذين فضلا عدم الكشف عن هويتيهما، قولهما إن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت قرية يارو في ساعات ما بعد الظهر بالقرب من بلدة باندياجارا.

وقال أحد المصدرين، "شهدت هذه الحادثة مأساة حقيقية، حيث قام مسلحون بدخول القرية وفتحوا النار على الأهالي. وقد تراوح عدد القتلى والجرحى بين 20 و30 شخصًا".

ومن جانبه، أكد المصدر الثاني أن عدد القتلى الذين تم الإعلان عنهم بلغ 21 مدنيًا، من بينهم نساء، وأصيب 11 آخرون.

تواجه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حركة تمرد عنيفة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.


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