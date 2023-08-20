الجيش الإسرائيلي: نظام الدفاع الصاروخي اعترض طائرة مسيرة من قطاع غزة

ذكرت قوات الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية اعترضت طائرة مسيرة من قطاع غزة اليوم الأحد.



وقال الجيش الإسرائيلي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، الذي كان يعرف سابقا باسم "تويتر" إن الطائرة المسيرة لم تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية ومنذ اللحظة التي أقلعت فيها، راقبت أنظمة سلاح الجو الإسرائيلي الطائرة بدون طيار، طوال الحادث".



وذكرت قوات الدفاع الإسرائيلية أن نظام "القبة الحديدية للدفاع الجوي نجح في اعتراض الطائرة بدون طيار".



وتابعت قوات الدفاع الإسرائيلية "لم تشكل الطائرة بدون طيار تهديدا على سكان جنوب إسرائيل ولم يتم تفعيل أي إنذارات طبقا للبرتوتوكول".