محافظ الوادي الجديد يطلق مبادرة لدعم الكوادر الطبية

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شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، الاحتفالية السنوية للتمريض التي نظمتها النقابة العامة للتمريض بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء النقابة، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وأطقم التمريض ومسئولي القطاع الصحي ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وشهد الحفل عرضا عن أنشطة نقابة التمريض في مصر.

وأعربت نقيب التمريض، عن سعادتها لتواجدها بالوادي الجديد ضمن خطة النقابة للوصول لطواقم التمريض بكل محافظات الجمهورية؛ للارتقاء بهذه المنظومة وتطويرها في ظل دعم القيادة السياسية.

من جانبه، دعا محافظ الوادي الجديد لإطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة التمريض؛ لتدريب المتميزين من طواقم التمريض بكبرى المستشفيات والمعاهد الصحية بالقاهرة؛ سعيًا لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وتأهيل كوادر طبية متميزة، ودراسة إمكانية إضافة شعبة للتمريض ضمن تخصصات المعهد الفني الصحي بالداخلة.

وقال إنه جاري التنسيق لإنشاء "نادي للتمريض" بالتعاون مع النقابة، داعيًا لإطلاق يوم للتمريض المصري من المحافظة؛ لتكريم نماذج المهنة المشرفة.