 خبراء: إعصار هيلاري قد يتسبب في حدوث فيضانات كارثية بالمناطق الصحراوية بكاليفورنيا - بوابة الشروق
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خبراء: إعصار هيلاري قد يتسبب في حدوث فيضانات كارثية بالمناطق الصحراوية بكاليفورنيا

د ب أ
نشر في: الأحد 20 أغسطس 2023 - 10:03 ص | آخر تحديث: الأحد 20 أغسطس 2023 - 10:03 ص

من المتوقع أن تشهد الجبال والصحاري في جنوب كاليفورنيا، أعلى درجات مخاطر حدوث فيضانات عارمة، قد تصل إلى درجة أن تكون مميتة، بسبب الأمطار الغزيرة الناتجة عن إعصار هيلاري، خلال الفترة المستمرة حتى يوم غد الاثنين.

وقال خبير المناخ في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، دانييل سوين، في توقعاته المباشرة على موقع "يوتيوب": "في حال كان المرء في المنحدرات الشرقية للجبال بجنوب كاليفورنيا على وجه التحديد، وخصوصا في مقاطعتي سان دييجو وريفرسايد، ولكن أيضا عند الصحاري المرتفعة والمنخفضة، من وادي إمبريال وحتى مقاطعة إنيو، فسيكون هناك فيضان كبير... من الممكن أن يكون فيضانا تاريخيا".

وصاحب الإعصار هيلاري رياح تبلغ سرعتها 130 ميلا في الساعة (210 كيلومترات في الساعة) أثناء مروره فوق المحيط الهادئ، قبالة ساحل كابو سان لوكاس، بوصفه إعصارا من الفئة الرابعة صباح أمس السبت.


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