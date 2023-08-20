قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرارات العفو الرئاسي الصادرة بحق 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا السبت؛ تأتي استجابة للدعوات المتكررة من المجلس والقوى السياسية المشاركة للإفراج عن سجناء الرأي.

وأشار خلال مداخلة متلفزة عبر شاشة قناة «الحدث» مساء السبت، إلى إصدار مجلس أمناء الحوار الوطني 10 توصيات للعفو عن سجناء الرأي على مستوى الأحكام النهائية والحبس الاحتياطي، منوها إلى استجابة القيادة السياسية لدعوات مجلس الأمناء ولجنة العفو الرئاسي في مناسبات عديدة على مدار الآونة الأخيرة.

وكشف عن مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني خلال جلساته المقبلة؛ قضية سجناء الرأي من المحبوسين احتياطيا أو على ذمة قضايا، معقبا: «مواد كثيرة بقانون العقوبات، وأخرى في قانون الإجراءات الجنائية، والإرهاب، والتجمهر 1914؛ سيئة السمعة تشابه القوانين التي وضعها السادات في نهاية حقبة السبعينيات» حسب تعبيره.

وأشار إلى مراعاة النيابة اعتبارات اقتراب انقضاء مدة أحكام العقوبة لكثير من المحبوسين احتياطيا مؤخرًا، لافتا إلى قضاء الناشط أحمد دومة حوالي 85 % من مدة العقوبة، مضيفا: «الحبس الاحتياطي أصبح عقوبة مؤلمة صحيحا أن المدة عامان ولكنها تجدد لأعوام أخرى، ويحاكم بها الكثير من الصحفيين ويضعون على هذه القائمة».

وأعلن عن استهداف مجلس الأمناء اتخاذ بعض الإجراءات بهذا الصدد؛ أبرزها تقليل مدة الحبس الاحتياطي إلى عام واحد بدل من عامين، بالإضافة إلى منح صلاحيات الطعن على قرارات الحبس أمام القضاء، إلى جانب سن تعويضات كبرى للمفرج عنهم حال ثبوت بطلان الإدانة والحكم بالبراءة أمام المحكمة.

وتابع: «قضايا الحبس الاحتياطي وسجناء الرأي تنظر الأسبوع القادم، وسوف تصدر اللجنة توصياتها لتفكيك تلك المنظومة التشريعية المعيبة التي أدت إلى سوء وضع مصر في سلم حقوق الإنسان عالميًا» على حد قوله.