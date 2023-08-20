الفايناشال تايمز: النخبة المغربية تتنفس الصعداء مع عودة الملك للظهور

وأضاف بروكسي "وجود الملك مهم في المغرب: بموجب دستوره يمارس الملك سلطة شبه مطلقة وهو صانع القرار النهائي في الشؤون الاقتصادية والسياسية".

وتضيف الكاتبة إن مراقبين مغاربة يقولون إن العاهل المغربي أمضى فترات طويلة، وأحيانا أشهرا متتالية، في فرنسا والغابون في عام 2022 وفي بداية هذا العام. وجاء غيابه في الوقت الذي تواجه فيه البلاد سلسلة من التحديات، بما في ذلك التضخم المرتفع والجفاف والنمو الضعيف.

وترى الكاتبة أن ما أثار قلق مؤسسة الحكم في المغرب بشكل خاص هو صلة محمد السادس ببطل فنون القتال أبو بكر زعيتر وإخويه، الذين أصبحوا زوارا متكررين للقصر الملكي ورافقوا الملك في الخارج كمدربين شخصيين.

وتقول الكاتبة إن أحد المقربين من البلاط قال إن الأخوة زعيتر الذين تم تقديمهم للحاكم في عام 2018 "يتصرفون وكأنهم يمتلكون المكان. واعتادوا التحدث بوقاحة شديدة إلى الجميع. لقد كانوا متعجرفين للغاية وحتى أنهم اعتادوا على محاولة التحكم فيمن يمكن أن يقابل الملك ".

وتقول الكاتبة إن مملكة المغرب تعد واحدة من أكثر الممالك استقرارا في العالم العربي ولكنها يوجد فيها تفاوت اقتصادي واجتماعي واسع. ومنذ اعتلاء محمد السادس العرش منذ 24 عاما، تم ضخ مليارات الدولارات في البنية التحتية مثل الإسكان ميسور التكلفة ومد الكهرباء إلى القرى. كما أنشأت الدولة أيضا صناعات تصديرية ناجحة، بما في ذلك السيارات والمنسوجات. لكن التحسينات في الصحة والتعليم والإصلاح القضائي تخلفت عن الركب.

وتقول الكاتبة إن الأخوة زعيتر أبناء مهاجر مغربي في ألمانيا ونشأوا في ضواحي كولونيا، حيث يوجد سجل إجرامي لأبي بكر، حيث تم سجنه وهو بعمر 17 عاما بعد محاكمته بتهمة مهاجمة رجل أعمال وإغراقه بالبنزين وأخذ سيارته الفيراري.

وتضيف أن تقريرا مفصلا في مجلة الإيكونوميست في أبريل عن صداقة محمد السادس مع الإخوة زعيتر تسبب في حدوث "زلزال بين النخبة" في المغرب، حسبما قال مراقب مغربي.

وتقول الكاتبة إنه في بلد سُجن فيه صحفيون مستقلون، هاجمت وسائل الإعلام المغربية الإخوة زعيتر ويقول محللون إن التغطية لاذعة الانتقاد تعكس الانزعاج داخل النخب الحاكمة بشأن ارتباط الملك بالإخوة زعيتر.