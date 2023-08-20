تقرير: واشنطن تستبعد وصول القوات الأوكرانية إلى ميليتوبول العام الحالي

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الخيارات تنفد أمام أوكرانيا لاستعادة أراضي مهمة هذا العام في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه على القوات الروسية.



وذكرت الصحيفة في تقرير لها أمس السبت، أنه بعد مرور أكثر من شهرين على انطلاق الهجوم المضاد، فإنه يظهر مؤشرات على التعثر.



وأوضحت الصحيفة أن تقدم كييف لا يزال مقتصراً على عدد محدود من القرى، بينما تتقدم القوات الروسية في الشمال.



وأضافت أن عدم قدرة أوكرانيا على إبراز نجاح حاسم في ساحة المعركة يؤجج مخاوف من أن الصراع يصل إلى طريق مسدود ويمكن أن يضعف الدعم الدولي.



وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن تقرير سري جديد للمخابرات الأمريكية رجح فشل الهجوم المضاد في الوصول إلى مدينة ميليتوبول الجنوبية الرئيسية هذا العام.



ورأت الصحيفة أنه من المتوقع تزايد الدعوات إلى تقليص المساعدات إلى أوكرانيا في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل.



وبحسب محللين، بدون المزيد من الأسلحة المتطورة، من غير المرجح أن تتمكن أوكرانيا من تأمين انفراجة في الهجوم المضاد.



وقال الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فرانز ستيفان جادي، الذي زار أوكرانيا الشهر الماضي: "المسألة هنا هي أي الجانبين سيتعرض للإنهاك قريباً"، مضيفا: "لا يجب أن نتوقع إحراز أهداف عسكرية كبرى بين عشية وضحاها".



وأوضح جادي أن روسيا وأوكرانيا الآن في مرحلة "استنزاف"، حيث يحاولان استنزاف موارد بعضهما البعض بدلا من تأمين تقدم إقليمي كبير.



ولفتت "واشنطن بوست" إلى أنه مع تعثر القوات البرية الأوكرانية إلى حد كبير، شنت كييف مجموعة من الضربات بطائرات دون طيار "درونز" على الأراضي الروسية، بما في ذلك أهداف في موسكو، لكنها تسببت في أقل أضرار.



من جهته، قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك إنه مع تقدم القوات البرية ببطء، تستخدم أوكرانيا هجمات "الدرونز" لتوسيع مدى الوصول العسكري، بينما تنتظر تسلم مزيد من الذخيرة المتطورة والتدريب.



وأفادت "واشنطن بوست"، نقلا عن مسئول مخابراتي أوكراني، تحدث شريطة عدم كشف هويته، إن وكالة المخابرات الداخلية الأوكرانية كانت وراء هجمات بالدرونز ضربت ميناء روسي كبير مؤخراً وناقلة نفط روسية قرب شبه جزيرة القرم.



ويرى محللون أنه في حين يمكن لهجمات الدرونز تحويل الانتباه بعيداً عن الهجوم المضاد الأوكراني البطيء، لكن من غير المرجح أن تقلب موازين الحرب لصالح كييف.