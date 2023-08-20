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عامر: انتقالي للمقاولون تحد جديد مع كيان كبير

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الأحد 20 أغسطس 2023 - 11:56 ص | آخر تحديث: الأحد 20 أغسطس 2023 - 12:04 م

أعرب عامر عامر، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا المنتقل حديثا إلى صفوف المقاولون العرب، عن سعادته بالانتقال إلى صفوف ذئاب الجبل، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال عامر عبر صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" الحمد الله تحدي جديد مع كيان كبير ومنظومه وإدارة وجهاز فني محترم".

وأضاف عامر:" لهم اجعلها بداية خير وبشرني بما يسرني وكف عني ما يضرني، ‏وأستودعك يا الله أيامي القادمة فأجعلها حاملة للخير والفرح والتوفيق يارب".

ووقع عامر عامر على عقود انتقاله لفريق المقاولون العرب أمس السبت، في حضور محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي، وشوقي غريب المدير الفني.

وأكد محمد عادل فتحي، أن التعاقد مع عامر عامر ، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

 


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