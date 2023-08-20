دعبس : ديون الزمالك وصلت 30 مليون جنيه في الألعاب الجماعية

قال أحمد دعبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المستقيل، إن ثنائي الفريق حمدي علاء ومحمود شبانة يقتربان من الانضمام لسموحة إعارة في الموسم القادم.

وأضاف عضو الزمالك المستقيل في تصريحات تليفزيونية: "مرتضى منصور رحل عن النادي، واعتذر عن منصبه ولا يتواجد في النادي نهائي".

وشدد على أن ثنائي الفريق كانوا على وشك الانضمام لسموحة، لكن الوضع حاليا أن مجلس الإدارة رحل بالكامل، ولا نعلم ما يحدث خلال الأيام القادمة، وأتمنى الخلافات والصراعات تنتهي لأن النادي يتعرض لأذى شديد من هذه الأحداث .

وأتم: "مستعد لمساعدة الزمالك في أي وقت وأي رئيس نادي قادم، ومجموع ديون الألعاب الجماعية متوسط 30 مليونًا، وهناك ترحيب من الاتحادات المختلفة السلة والطائرة بجدولة الديون".