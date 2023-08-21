الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع مدافع المصري

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نجح مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في حسم التعاقد مع إسلام أبوسليمة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع «أبوسليمة» على عقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، وذلك في إطار تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء تعاقد نادي الاتحاد السكندري مع إسلام أبوسليمة، وفقًا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة طارق العشري.

وكان إسلام أبوسليمة فسخ تعاقده مع النادي المصري البورسعيدي، في ظل عدم حاجة الجهاز الفني لخدماته الفنية بقيادة على ماهر.