مجمع اللغة العربية يكشف حكم كتابة لفظ الجلالة بدون تشكيل

استعرض مجمع اللغة العربية بالقاهرة "مجمع الخالدين"، بعض أسئلة الجمهور على صفحته مع الإجابة عنها.



وسأل أحد المتابعين عن جواز عدم كتابة لفظ الجلالة بدون الشدة وعلامة الألف في خط اليد وفي النصوص المطبوعة غير المشكّلة، كباقي النص.



وأجاب الدكتور أحمد عبدالعظيم، عضو المجمع، بأنه من غير المُلزم كتابة (الشَّدة)، وعلامة المدّ (الألف القصيرة) مع لفظ الجلالة، في غير النَّصّ القرآني؛ لكثرة الاستعمال، وأُلْفة النطق الصوتي للفظ الجلالة، مكتوبًا في غير المصحف، بدون وجود علامتي "الشَّدّة" و"علامة المدّ".



وفي مسألة أخرى، أوضح أن كلمة "بَهِيّ"، بأن معناها حسن وجميل، يجوز جمعها (بفتح الباء، وكسر الهاء، وتشديد الياء)، على وزن "فَعيل" وجمعها جمع تكسير على "أَبْهِياء"، ومؤنثها "بَهِيّ".



والكلمة تجمع بجمع المذكر السالم، فهي صفة، لمذكَّر، عاقل، وعليه نقول: هؤلاء قَوْمٌ بَهِيُّون (في حالة الرفع)، شاهدتُ علماءَ بَهِيّين (في حالة النصب)، تلقّيت العلم على رجالٍ بَهِيّين (في حالة الجر).