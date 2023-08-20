بلجيكا تعلن استكمال إجلاء مواطنيها من النيجر

أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية، اليوم الأحد، استكمال عمليات إجلاء رعاياها من النيجر البالغ عددهم نحو 130 مواطناً.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجلاء المواطنين من النيجر جارٍ منذ مطلع أغسطس الجاري، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف البيان أن عمليات الإجلاء نُفّذت عبر الغابون بطائرة عسكرية من طراز "A400M".

ومنذ 26 يوليو الماضي، أطاح عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر، بالرئيس محمد بازوم، وهو محتجز في مقره الرئاسي منذ ذلك الوقت، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل "مجلس وطني لإنقاذ الوطن"، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.

وكان المتحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قد أفاد بأن وفد المجموعة التقى رئيس النيجر محمد بازوم، وزعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تشياني، في العاصمة نيامي أمس السبت.