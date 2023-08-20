هيئة الدواء توضح الأعراض التي تتطلب استشارة الطبيب بعد تركيب دعامات القلب

أوضحت هيئة الدواء المصرية أهم الأعراض التي تتطلب استشارة الطبيب فور ظهورها بعد تركيب دعامات القلب:

الشعور بوجود كتلة صلبة مكان الجرح.

تورم أو احمرار مكان الجرح.

الشعور بألم شديد في الصدر أو مكان الجرح.

ارتفاع درجة الحرارة.

وجود نزيف شديد من مكان الجرح.

وأكدت هيئة الدواء على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المبكرة التي يسببها نقص تدفق الدم، مثل ألم الصدر (الذبحة الصدرية)، أو ألم الساق أو الذراع أو الإحساس بالتنميل، لأن التشخيص المبكر يساعد على إيقاف تفاقم تصلب الشرايين، ومنع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية.