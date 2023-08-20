الإسبانية بيريز تتوج بذهبية سباق 20 كم مشي ببطولة العالم للقوى

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أهدت ماريا بيريز بطلة أوروبا السابقة، بلادها إسبانيا أول ميدالية ذهبية على الإطلاق في سباق 20 كم مشي للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في بودابست.

وتجاوزت بيريز مجموعة المتصدرات بعد مرور 15 كم ولم تتمكن أمثال البيروفية كيمبرلي جارسيا حاملة اللقب أو البطلة الأولمبية الإيطالية انتونيلا بالميسانو أو مجموعة العداءات الصينيات من اللحاق بها.

وعبرت بيريز خط النهاية وهي تضع علم إسبانيا فوق رأسها، وسجلت ساعة واحدة و26 دقيقة و51 ثانية.

وأضافت بيريز لقب بطولة العالم إلى لقبها القاري عام 2018 والرقم القياسي العالمي لسباق 35 كم مشي في وقت سابق من العام الجاري.

وحصدت الأسترالية جيميما مونتاج الميدالية الفضية بفارق 25 ثانية عن بيريز ، وذهبت الميدالية البرونزية إلى الإيطالية بالميسانو.