فاينانشيال تايمز: المسئولون الأمريكيون متشائمون بشأن استراتيجية الهجوم الأوكراني المضاد

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن المسؤولين الأمريكيين أصبحوا متشائمين بشأن استراتيجية الهجوم الأوكراني المضاد، قبل أسابيع من طلب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحصول على موافقة الكونجرس لمزيد من التمويل.



وكرر التقرير تقييما صدر الأسبوع الماضي من صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر استخباراتية، لم يتم الكشف عن هويتها.



وحث وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبيا، في مقابلة مع صحيفة "بيلد آم سونتاج" الألمانية على التحلي بالصبر مكررا الدعوة للمساعدة بالمزيد من الأسلحة من الحلفاء.



وأضاف الوزير "نجاحنا يكافئ المتفائلين ويدمر سمعة المشككين. ومع ذلك، فإن ما نحتاجه هو مزيد من القدرات طويلة المدى لتحقيق مزيد من النتائج قصيرة الأجل".



ومن المتوقع أن يجرى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي محادثات جديدة مع الحلفاء حول أنظمة الأسلحة، بما في ذلك طائرات مقاتلة بعد زيارة السويد أمس السبت.