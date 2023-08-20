 المرصد السوري: إغلاق للطرق والدوائر الحكومية بالسويداء احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرصد السوري: إغلاق للطرق والدوائر الحكومية بالسويداء احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي

هديل هلال
نشر في: الأحد 20 أغسطس 2023 - 11:18 ص | آخر تحديث: الأحد 20 أغسطس 2023 - 11:18 ص

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مدينة السويداء تشهد إغلاقاً تاماً لجميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للمدينة، من قبل عشرات المواطنين المحتجين.

وأشار المرصد السوري، صباح الأحد، إلى تجمع العشرات من أبناء القرى والبلدات؛ للاحتجاج على تردي الواقع الاقتصادي، ولتطبيق العصيان المدني الذي أعلنته عشائر السويداء أمس، كما تشهد جميع الدوائر الحكومية والمحلات التجارية إغلاقاً تاماً، وسط انعدام في حركة المرور.

ولفت إلى الإعلان عن تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة اليوم في فرع جامعة دمشق بمدينة السويداء ليوم آخر؛ نتيجة العصيان المدني التام، واستمرار الاحتجاجات المناوئة لحكومة النظام، احتجاجاً على انهيار الواقع المعيشي والاقتصادي.

وتشهد كل من السويداء ودرعا، احتجاجات ومظاهرات تطالب برحيل رأس النظام السوري، وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

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