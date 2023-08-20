السلطة الفلسطينية تحيل عددا من سفرائها إلى التقاعد

أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الأحد، أنها ستحيل عددا من سفرائها إلى التقاعد.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان إنها أبلغت بتعليمات من الرئيس محمود عباس، عددا من السفراء الذين وصلوا إلى سن التقاعد أو تخطَّوه، أن إجراءات التقاعد لهم ستبدأ خلال فترة زمنية من الوقت وحسب الأصول، وأنه سيتم إبلاغهم بذلك في حينه.

ولم تحدد الوزارة عدد السفراء المحالين للتقاعد أو هويتهم، لكنها ذكرت أنها ستعمل على تكريم هؤلاء السفراء في حينه.

وكان عباس أصدر مؤخرا قرارا بإحالة 12 محافظا في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى التقاعد دون أن يعين بديلا لهم حتى الآن.