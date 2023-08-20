الهند تكثف الجهود لحماية المشترين من ارتفاع أسعار البصل

ستعزز الهند مشترياتها من البصل والإفراج عن المخزونات، التي سيتم بيعها بسعر مدعوم، حيث تسرع الحكومة من وتيرة الإجراءات التي تهدف إلى معالجة زيادة تكلفة الغذاء، قبل الانتخابات، المقرر أن تجرى العام المقبل.

وطبقا لإشعار صادر عن وزارة شئون المستهلك، فإن الهند تسعى للحصول على 200 ألف طن إضافي من البصل، بعد الوصول إلى هدف أولي هو 300 ألف طن، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ويأتي ذلك في أعقاب فرض ضريبة بنسبة 40%، أمس السبت على الصادرات من الخضروات، حتى نهاية العام.

واتخذت حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي العديد من الخطوات لمحاولة التخفيف من ارتفاع أسعار الغذاء، بما في ذلك فرض حظر مؤخرا على تصدير بعض أصناف الأرز.

ووصفت وزارة شئون المستهلك الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم الأحد؛ لمعالجة ارتفاع أسعار البصل بأنها خطوة "غير مسبوقة".