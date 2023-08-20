أعلنت سلطات مدينة اسطنبول التركية في بيان صادر على موقعها الإلكتروني أنه سيتم إغلاق مضيق البوسفور الدولي والمحلي اليوم الأحد لمدة أربع ساعات بين التاسعة صباحا والواحدة ظهرا بسبب سباق البوسفور للسباحة 2023.

وأشار موقع "تركيا الآن" إلى أن البيان تضمن قائمة بالخدمات التي ستتأثر بالإغلاق، مع إلغاء بعض رحلات العبارات .

يأتي هذا الإغلاق كجزء من استعدادات سباق السباحة العابر للقارات 2023، والذي سيقام في مضيق البوسفور يوم الأحد.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة المشاركين في السباق وتنظيم حركة المرور في المضيق.

ويعد سباق السباحة العابر للقارات 2023 حدثًا مهمًا يجذب مشاركين من مختلف أنحاء العالم كما يشكل فرصة لتعزيز الرياضة وجذب السياحة في اسطنبول، كما يستهدف زيادة الوعي بأهمية المحافظة على المحيطات والأنهار وشجب التلوث.