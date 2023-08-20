المنيا: قصر ثقافة ديرمواس يناقش كتاب الوحدة الوطنية بديلا عن الفتنة الطائفية

أعلنت الدكتورة رانيا عليوة، مدير عام ثقافة المنيا، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تواصل تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وخاصة في القضايا المجتمعية والفكرية.

وقام بيت ثقافة ديرمواس بعمل ندوة؛ لمناقشة كتاب بعنوان "الوحدة الوطنية بديلا عن الفتنة الطائفية" تأليف جمال بدوي، ناقشه عاطف عبدالجليل.

ويتناول الكتاب فكرة الوحدة الوطنية وأهميتها في مواجهة الفتن الطائفية، والتي تغذيها قوى داخلية وخارجية لتحقيق أهدافها الخاصة وزعزعة الاستقرار الداخلي، ويتناول أسباب هذه الدعوات وكذلك الأوضاع الداخلية، وطبيعة العلاقة بين المسلمين والأقباط منذ دخول الإسلام إلى مصر وحتى العصر الحديث.