تركيا تتخذ أولى خطواتها للابتعاد عن نظام وقف بيع الليرة

اتخذت تركيا أولى خطواتها بعيدا عن أداة مصممة؛ لوقف بيع الليرة من خلال فرض قاعدة تقضي بضرورة قيام البنوك بزيادة حيازاتها من السندات الحكومية إذا لم تقنع عملاؤها بالتحول إلى الإيداعات المنتظمة بالعملة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ويهدف القرار إلى إبعاد الأتراك عما يسمى بحسابات "كيه كيه إم" نظام حماية الليرة، حيث يُعرض على الأفراد أسعار فائدة كبيرة بغرض إيداع الليرة في آلية يزيد عائدها كلما انخفضت قيمة الليرة، بدلا من استبدال النقود بعملات أجنبية أكثر استقرارا.

وتسبب نظام "كيه كيه إم"، الذي تم وضعه لوقف تراجع الليرة أمام الدولار بعد انخفاضها بنسبة 20% في ديسمبر من عام 2021، في إبطاء معدل الانخفاض، رغم أن الليرة أننخفضت مع ذلك بنسبة 31% خلال هذا العام.

وتسببت الحسابات في الضغط على البنك المركزي، الذي يدفع لمودعي حسابات "كيه كيه إم"، وفقا لحجم انخفاض الليرة.