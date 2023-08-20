وزير المالية الألماني: البرلمان هو الجهة المعنية بالبت في ضريبة القيمة المضافة بالمطاعم

صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، بأن البرلمان الألماني "بوندستاج" هي الجهة المعنية بالبت في ضريبة القيمة المضافة بالمطاعم، وذلك في ظل النقاش حول هذا الأمر.

وقال ليندنر، اليوم الأحد خلال يوم الباب المفتوح لوزارته بالعاصمة الألمانية برلين، إن الجهة المشرعة في الميزانية، أي البرلمان، هي التي ستتخذ القرار النهائي في نوفمبر المقبل، مؤكدا أنه ليس لديه أي تأثير على ذلك، وأضاف أنه سيتم أخذ تقييم إيرادات الضرائب في الخريف بعين الاعتبار.

يذكر أن ضريبة الخدمة المضافة على الوجبات في المطاعم كانت قد تراجعت خلال فترة انتشار وباء كورونا من 19% إلى 7%. وفي ظل أزمة الطاقة، تم تمديد هذا التخفيض حتى نهاية 2023.

وقال ليندنر إنه يجب الآن البت في قرار جديد.

يذكر أن رابطة الفنادق والمطاعم تفترض أن نحو 12 ألف مطعم سوف يتوقف عن ممارسة هذا العمل حال العودة إلى كامل ضريبة القيمة المضافة.