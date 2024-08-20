دينا الوديدي تبهر جمهور القلعة بأغنية «دواير» على الجيتار

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تألقت الفنانة دينا الوديدي في حفلها بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

وأبهرت دينا الوديدي الجمهور بأداء أغنية «دواير» على الجيتار خلال الحفل، حيث قدمت أيضًا أغنية «السيرة الهلالية»، مما أشعل حماس الحضور.

افتتحت دينا الوديدي حفلها بأغنية «سكون»، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، حيث صفقوا وهتفوا باسمها، معبرين عن حبهم الشديد لها وسط أجواء من السعادة والبهجة.

في البداية، كان محمود التهامي قد افتتح الأمسية بالتعاون مع فتحي سلامة، حيث قدما ملامح من مشروعهما الفني الذي يحمل عنوان «الصوفية والحداثة»، الذي يمزج أبياتًا من الأشعار الروحانية والأبتهالات والمدائح الصوفية بالأساليب الموسيقية الحديثة.

وتفاعل جمهور محكي القلعة مع ابتهالات محمود التهامي وموسيقى فتحي سلامة بالتصفيق وترديد الابتهالات، وسط أجواء من السعادة والبهجة.

وقدّم الثنائي مجموعة من الابتهالات والموسيقى الحديثة منها: «البردة»، و«قمر»، و«قاضي الغرام»، و«رسمتك يا حبيبي».