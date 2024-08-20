استقبلت فنادق أبوظبي مليونين و411 الف نزيل فندقي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات حديثة صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، أوردتها وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الثلاثاء، أن عدد نزلاء الفنادق توزع بواقع 7ر498 7 ألف نزيل في يناير الماضي ، و4ر507 ألف نزيل في فبراير الماضي، و 7 ر433 7 ألف نزيل في مارس الماضي ،و 08ر500 ألف نزيل في أبريل الماضي ،و8ر471 ألف نزيل في مايو الماضي.

وأوضحت البيانات أن الإيرادات الفندقية ارتفعت إلى 18ر3 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ، مشيرة إلى استحواذ مدينة أبوظبي على النصيب الأكبر من نزلاء الفنادق بواقع 179ر2 مليون نزيل خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما بلغ عدد نزلاء فنادق العين نحو 169 ألف نزيل، ووصل عدد نزلاء فنادق الظفرة لنحو 64 ألف نزيل فندقي.

وبحسب البيانات، وصل عدد المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي لنحو 169 منشأة مع نهاية شهر مايو الماضي توفر 34 ألفا و79 غرفة، وتشمل 126 فندقا يوفر 6ر28 ألف غرفة، و43 منشأة للشقق الفندقية توفر 5476 غرفة.