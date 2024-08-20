كبير الأثريين بالسياحة والآثار عن واقعة سائحة معبد الأقصر: دعاية تحمل خطأ وخطرا

قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إنّ تحقيقا عاجلًا سيُجرى في واقعة ظهور إحدى السائحات تشارك في في أعمال ترميم أحد المناظر الجدارية بمعبد الأقصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن أغلب السياح يمارسون هذا الأمر في معبد الأقصر وغيره من الأماكن الأثرية هناك نظرًا لما لكون أهالي الأقصر ودودين بالنسبة للسياحة.

وأشار إلى أن الوزارة لا تقر هذا الأمر، وأن ما يهمها هو الأثر، لافتا إلى أن بعض السياح يحاولون التقاط صور مع العمال أثناء أعمال الحفائر وجر الأحجار أو الترميمات، ما يعني أن هذا الأمر يحدث في بعض الأحيان لكن من دون الإضرار بالأثر.

ولفت إلى أنه لم يتم إجراء تلوين للأثر لأن المادة المستخدمة هي عبارة عن مادة نظافة وتحديدا ماء مقطَّر، موضحًا أن مثل هذه الصور تسهم في بعض الأحيان في الترويج للسياحة لكنها قد تسبب خطأ أو خطرًا.

ونوه بأن شركات السياحة عليها أن تؤدي دورا توعويا عبر التنبيه لهذه المخاطر، كما أن هناك إمكانية لوضع فواصل بحيث لا يحدث تقارب بين العامل والسائح.

وشدد على أن ما حدث في معبد الأقصر كان صورة دعائية تعبر عن حالة من الدعابة، لا سيما أن معبد الأقصر يستقبل أعدادا كبيرة من السياح.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت فتح تحقيق عاجل بشأن الفيديو المتداول الذي يُظهر قيام إحدى السائحات بالمشاركة في أعمال ترميم أحد المناظر الجدارية بمعبد الأقصر.

وقال بيان صادر عن الوزارة: «في ضوء مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية والذي يُظهر قيام إحدى السائحات وهي مُمسكة بفرشاة ويصورها كأنها تشارك في أعمال ترميم أحد المناظر الجدارية بمعبد الأقصر بمساعدة أحد العمالة الفنية الموجودة بالمعبد، قامت وزارة السياحة والآثار على الفور، تنفيذاً لتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بتحويل الموضوع للتحقيق العاجل للوقوف عما حدث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسئول عن ذلك».

وشدد وزير السياحة والآثار على أن الوزارة، في إطار دورها الرقابي، لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه أي شيء يمس الحضارة المصرية العريقة وآثارها بسوء أو تجاه أي متقاعس يقوم بقصد أو دون قصد بالإضرار بهما، وإنها تقوم بدورها كحارس على آثار مصر للحفاظ عليها وعلى الإرث الثقافي والحضاري لمصر.