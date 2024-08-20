 رئيس المجلس الأعلى للإعلام: مستعدون لإصدار كود ينظم الضيوف بالبرامج الحوارية لمنع تضليل المشاهد - بوابة الشروق
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رئيس المجلس الأعلى للإعلام: مستعدون لإصدار كود ينظم الضيوف بالبرامج الحوارية لمنع تضليل المشاهد

علي كمال
نشر في: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 1:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 1:52 م

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استعداد المجلس لإصدار كود يضبط ظهور غير المتخصصين في الشئون الطبية والدينية والقانونية على القنوات الفضائية، لكن لا بد من توافق أصحاب القنوات.

وقال جبر، خلال كلمته في بداية جلسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول مبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية": "لابد من التأكد من هوية من يظهر على وسائل الاعلام، خاصة وأن منهم من يزعم التخصص في الطب أو القانون أو غيره، وهو ما يؤدي إلى تضليل المشاهد خاصة عند الحديث عن القضايا الشائكة".

وذكر أن مشروع القانون الذي قدمه المجلس لضبط الإعلانات الصحية والطبية لم يتم إقراره حتى الآن.

وأضاف جبر، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأكاديمية الوطنية للتدريب يقومان بمهمة كبرى في تدريب الإعلاميين.


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