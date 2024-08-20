 محافظ بورسعيد يوجه بإزالة التعديات الملاصقة للمجرى الملاحي لقناة السويس - بوابة الشروق
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محافظ بورسعيد يوجه بإزالة التعديات الملاصقة للمجرى الملاحي لقناة السويس

محسن عشري
نشر في: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 12:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 12:19 م

عقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في ملف إزالة التعديات والمخالفات بجنوب بورسعيد.

يأتي ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، واللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد، وعدد من الجهات التنفيذية.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات المتواجدة على طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس، والتي تأتي ضمن الحملات المكبرة لإزالة التعديات على ممتلكات الدولة.

ووجه المحافظ باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إزالة التعديات الواقعة بالشريط الملاصق للمجرى الملاحي لقناة السويس، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.

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