50 مليون جنيه لتوصيل التيار الكهربي لمحطتي صرف القبلي قامولا ونجع البركة في الأقصر

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، مشروع كلاستر محطة معالجة صرف صحي الطارف والرواجح التابع لقرية القبلي قامولا بمركز ومدينة القرنة، وذلك برفقة دكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر، والمهندسة رقية حماد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري، مدير تنفيذ الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومصطفى جبريل رئيس مجلس مدينة القرنة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

واستمع محافظ الأقصر إلى شرح رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي حول معوقات إنهاء المشروع والمتمثلة في توفير الاعتمادات المالية وتوصيل التيار الكهربائي.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر، أنه سيتم توفير مبلغ 50 مليون جنيه لحل المشكلة، وسيتم التنسيق مع شركة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي اللازم للتشغيل الفوري لشبكات قبلي قامولا ونجع البركة التابعة للمشروع؛ ليشعر المواطن بالنتائج الفعلية لمشروعات الخطط الاستثمارية على أرض الواقع.

وأكد عمارة، أن التشغيل الفعلي لشبكات محطتي قبلي قامولا ونجع البركة سيتم خلال 4 أشهر فقط من تاريخ توافر الاعتمادات المالية، وذلك على أن يتم توفير الاعتمادات لشبكات محطات الرياينة الشرقية والغربية والشيخ عامر بالتوالي؛ لضمان الانتهاء من مشروع كلاستر محطة معالجة صرف صحي الطارف والرواجح وتشغيله بالكامل وفقا للجداول الزمنية المقررة للمشروع.