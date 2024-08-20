كتائب القسام تؤكد مقتل 3 جنود إسرائيليين غرب مدينة رفح

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قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن عناصرها تمكنوا فجر أمس الاثنين، من الاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة من نقطة الصفر بالقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة.

وأضافت في بيان مقتضب عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، أن عناصرها أكدوا مقتل 3 جنود إسرائيليين في منطقة كندا بحي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وفي وقت سابق، أفادت القسام باستهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة TBG بجوار مدرسة القادسية.

وأشارت إلى استهداف قوة إسرائيلية أخرى متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة TBG وقذيفة أفراد في المخيم الغربي بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وذكرت أن عناصرها تمكنوا من استهداف دبابة ميركافا بقذيفة «الياسين 105» بجوار جامعة القدس المفتوحة في حي تل السلطان.