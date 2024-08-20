نائب محافظ الأقصر يبحث آليات تفعيل دور اللجان الفرعية لحماية الطفل

عقد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، اجتماعا مع أعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل في المحافظة برئاسة نجوى إبراهيم، مدير الوحدة بالديوان العام، وبحضور كلا من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والعمل والصحة وممثل عن الشباب والرياضة وممثلي عن الأزهر والكنيسة، ورشا شعبان مسئول الوحدة بمدينة الأقصر.

وتناول الاجتماع بحث آليات تفعيل دور اللجان الفرعية لحماية الطفل بالمراكز والمدن، ومناقشة تنفيذ السياسة العامة بهذا الملف في محافظة الأقصر، وسُبل تذليل كافة العقبات لتوفير منظومة خدمات متكاملة للأطفال، كما تم استعراض جهود الوحدة خلال الفترة الماضية، وخطة العمل المقرر تنفيذها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكد نائب المحافظ، أهمية وضع خطة محددة بين كافة الأجهزة التنفيذية لحماية الأطفال من كل أشكال العنف والإساءة، وأهمية نشر التوعية بين الأهالي والأطفال بالأسلوب الوقائي من أي مشكلة، وتوفير الرعاية اللازمة، والمشاركة في تنظيم ندوات التوعية بالقرى والنجوع.

كما أكد نائب المحافظ على التنسيق مع المديريات الخدمية؛ لبحث سبل آلية الحد من عمالة الأطفال والتسرب من التعليم من خلال برامج توعوية وتكثيف الحملات التي من شأنها التفتيش على عمالة الأطفال ووضع خطط بديلة وآليات من شأنها الحد من هذه المشكلات.

كما تم بحث معوقات العمل واستعراض البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل علي مدار 6 أشهر الماضية واستعراض الظواهر الأكثر انتشارا ووضعها في الحسبان في الخطط التوعوية والإرشاد الأسري في الفترة القادمة والتي تتم من خلال أخصائيين مؤهلين مع تكثيف الشق الوقائي والاستشارات القانونية والأسرية من خلال التواصل المباشر مع مقدمي البلاغات.