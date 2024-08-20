 العاهل الأردني: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاهل الأردني: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة

عمان - (قنا)
نشر في: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 9:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 9:31 م


أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن الأردن لا يقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ولفت العاهل الأردني، في تصريح اليوم الثلاثاء، إلى سعي بلاده للتوصل إلى التهدئة في الإقليم، داعيًا الأطراف الفاعلة في العالم إلى التحرك الفوري لوقف الحرب على غزة، والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية وتحديدا في القدس والمسجد الأقصى المبارك، لتجنب انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية.

وأعاد التأكيد على موقف الأردن الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة.

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